Мустафи намерен покинуть Арсенал

27-летний немецкий защитник лондонского «Арсенала» Шкодран Мустафи намерен покинуть лондонский «Арсенал» несмотря на травму 24-летнего англичанина Калума Чеймберса.

Мустафи получил в свой адрес много критики в текущем сезоне, агент футболиста продолжает переговоры с «канонирами» о его уходе из клуба.

В текущем сезоне Шкодран провел за «Арсенал» 10 матчей во всех турнирах, где забил один гол.

Контракт футболиста с «канонирами» рассчитан до лета 2021-го года. Ориентировочная стоимость Мустафи составляет €15 миллионов.

Ранее сообщалось, что к подписанию Мустафи близка римская «Рома».