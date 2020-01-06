Мустафи намерен покинуть Арсенал

Травма Калума Чеймберса не повлияла на решение немецкого защитника

  • 06.01.2020 13:15
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Мустафи намерен покинуть Арсенал
© LTArsenal. Шкодран Мустафи

27-летний немецкий защитник лондонского «Арсенала» Шкодран Мустафи намерен покинуть лондонский «Арсенал» несмотря на травму 24-летнего англичанина Калума Чеймберса.

Мустафи получил в свой адрес много критики в текущем сезоне, агент футболиста продолжает переговоры с «канонирами» о его уходе из клуба.

В текущем сезоне Шкодран провел за «Арсенал» 10 матчей во всех турнирах, где забил один гол.

Контракт футболиста с «канонирами» рассчитан до лета 2021-го года. Ориентировочная стоимость Мустафи составляет €15 миллионов.

Ранее сообщалось, что к подписанию Мустафи близка римская «Рома».

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Источник — Mirror

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