Эвертон готов продать Сигурдссона

Ливерпульский «Эвертон» готов продать 30-летнего исландского атакующего полузащитника Гильфи Сигурдссона уже этой зимой.

«Ирисок» не устраивает форма игрока в текущем сезоне. Всего Сигурдссон провел за «Эвертон» 23 матча во всех турнирах, где забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

Ориентировочная стоимость футболиста составляет €28 миллионов. Контракт Гильфи с «Эвертоном» рассчитан до лета 2022-го года.

Сигурдссон перешел в «Эвертон» из «Суонси» летом 2017-го года за €49 миллионов.