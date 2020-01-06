Артем ЯШКИН: «Хотелось бы видеть сборную Украины чемпионом Европы»

Тренерский штаб национальной команды во главе с Андреем Шевченко проделал классную работу

  • 06.01.2020 11:49
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Артем ЯШКИН: «Хотелось бы видеть сборную Украины чемпионом Европы»
© ФК Динамо Киев. Артем Яшкин

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Яшкин поделился мнением об успехах нынешней украинской национальной команды, вышедшей на Евро-2020 с первого места в своей отборочной группе.

— Вас удивил нынешний результат сборной Украины?
— Команда строилась несколько лет. Тренерский штаб во главе с Андреем Шевченко проделал классную работу. Наставник хорошо доносит до футболистов свое видение футбола. Думаю, они верят своему тренеру.

— Эта команда многого может добиться на предстоящем Евро?
— Прогнозы — дело неблагодарное, но если до лета футболисты и дальше будут прогрессировать, то можно хорошо пошуметь в Европе.

— А конкретнее?
— Хотелось бы видеть эту команду чемпионом Европы. Сборная Украины U-20, став чемпионом мира, подала хороший пример для главной команды страны.

— Нидерланды — фаворит нашей группы, а потом идут Украина с Австрией?
— На бумаге, наверное, да, но нужно смотреть, кто в каких кондициях подойдет к началу соревнований. Кадровый вопрос тоже является очень важным. Все в наших руках. Дания ведь смогла в 1992-м стать чемпионом Европы…

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Источник — zbirna.com

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