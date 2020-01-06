Ювентус намерен подписать Икарди

Туринский «Ювентус» намерен выкупить контракт 26-летнего аргентинского нападающего ПСЖ Мауро Икарди, чей контракт принадлежит миланскому «Интеру».

В контракте Икарди есть пункт, позволяющий отказаться от полноценного трансфера в ПСЖ, даже если французский клуб заплатит требуемые «Интером» €70 миллионов. В таком случае Мауро по окончании сезона вернется в «Интер». Контракт аргентинца с миланцами рассчитан до лета 2022-го года.

В текущем сезоне Икарди провел за ПСЖ 18 матчей во всех турнирах, где забил 14 мячей и отдал 3 результативные передачи.

В активе футболиста 8 матчей за сборную Аргентины, где он забил один гол.