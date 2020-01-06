Артем ЯШКИН: «Специалиста с харизмой Лобановского в Украине нет»

В понедельник, 6-го января, исполняется 81 год со дня рождения легендарного украинского тренера Валерия Лобановского. Бывший футболист «Динамо» и сборной Украины Артем Яшкин поделился своими воспоминаниями о наставнике.
— Чем вам запомнился Лобановский?
— Под его руководством мы верили, что делаем правильно. У футболистов не было сомнений, что наставник прав. Валерий Васильевич был сильным психологом. Он выстроил огромную систему, все работало четко.
— Такого человека не хватает отечественному футболу?
— Специалиста с такой харизмой сейчас в Украине нет.
— При Лобановском установки на игру много времени занимали?
— Нет. Чтобы донести до команды нужные мысли, Лобановскому хватало нескольких слов.
Валерий Лобановский скончался 13-го мая 2002-го года.
Источник — zbirna.com
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