ВИДЕО. Владелец Альмерии показал «удар Зидана»... на Зидане

Турки Аль-Шейх пошутил над бывшим футболистом сборной Франции

  • 06.01.2020 09:43
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ВИДЕО. Владелец Альмерии показал «удар Зидана»... на Зидане
© ТК Футбол. Зинедин Зидан и Марко Матерацци

Владелец испанской «Альмерии» Турки Аль-Шейх в шутку боднул головой в грудь бывшего футболиста сборной Франции Зинедина Зидана, ныне занимающего пост главного тренера мадридского «Реала».

Аль-Шейх спародировал удар Зидана, который тот нанес защитнику сборной Италии Марко Матерацци в финале ЧМ-2006. Поступок завершился для Зинедина красной карточкой, а его сборная проиграла итальянцам в серии пенальти. Тем не менее, «удар Зидана» стал знаменитым в мировой культуре.

«Марко Матерации, это было непросто, ведь так? Арабская кровь!», — прокомментировал ролик Аль-Шейх.

Зидан — кабильского происхождения. Кабилы — народ группы берберов на севере Алжира.

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Источник — Twitter

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