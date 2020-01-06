ВИДЕО. Владелец Альмерии показал «удар Зидана»... на Зидане

Владелец испанской «Альмерии» Турки Аль-Шейх в шутку боднул головой в грудь бывшего футболиста сборной Франции Зинедина Зидана, ныне занимающего пост главного тренера мадридского «Реала».

Аль-Шейх спародировал удар Зидана, который тот нанес защитнику сборной Италии Марко Матерацци в финале ЧМ-2006. Поступок завершился для Зинедина красной карточкой, а его сборная проиграла итальянцам в серии пенальти. Тем не менее, «удар Зидана» стал знаменитым в мировой культуре.

«Марко Матерации, это было непросто, ведь так? Арабская кровь!», — прокомментировал ролик Аль-Шейх.

Зидан — кабильского происхождения. Кабилы — народ группы берберов на севере Алжира.