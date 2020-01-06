Экс-игрок сборной Германии уехал в Саудовскую Аравию

30-летний немецкий полузащитник Марко Марин перешел из «Црвены Звезды» в аравийский «Аль-Ахли».

Сумма трансфера составила около €3 миллионов. В текущем сезоне Марко провел за «Црвену Звезду» 27 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча и отдал 11 результативных передач.

На протяжении карьеры Марин также играл за «Боруссию» из Менхенгладбаха, «Вердер», «Челси», «Севилью», «Фиорентину», «Андерлехт», «Трабзонспор» и «Олимпиакос».

В активе Марина 16 матчей в составе сборной Германии, где он забил один гол и стал бронзовым призером ЧМ-2010.