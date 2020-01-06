Щенсны продлит контракт с Ювентусом

29-летний голкипер «Ювентуса» и сборной Польши Войцех Щенсны близок к продлению контракта с туринским клубом.

Текущее соглашение Щенсны с «Ювентусом» рассчитано до лета 2021-го года, но футболист намерен продлить его до 2024-го года.

Щенсны защищает цвета «Ювентуса» с лета 2017-го года после перехода из лондонского «Арсенала». В текущем сезоне вратарь провел за туринскую команду 16 матчей во всех турнирах, где пропустил 17 мячей, 6 раз оставив свои ворота в неприкосновенности.

Ориентировочная трансферная стоимость Щенсны составляет €40 миллионов.