Брисбен. Костюк проиграла Самсоновой в финале квалификации

17-летняя украинская теннисистка Марта Костюк (№153 WTA) проиграла 21-летней российской спортсменке Людмиле Самсоновой (№129 WTA) в финале квалификации турнира в австралийском Брисбене.
Для победы над Костюк Самсоновой хватило двух сетов — 7:6, 6:4.
Украинка навязала Самсоновой упорную борьбу, но все же уступила право участвовать в основной сетке турнира.
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Источник — Sport.ua
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З позитиву - сьогодні в Костюк цілих 6 ейсів, українка отримала достатньо ігрової практики перед квалом АО. Як я вже писав, не зрозумів чому Марта заявилась сюди в Брісбен, який кишить ТОП-ами, а не на інтернешнл в Окленді, де було б побільше шансів здобути рейтингові очки.
З позитиву - сьогодні в Костюк цілих 6 ейсів, українка отримала достатньо ігрової практики перед квалом АО. Як я вже писав, не зрозумів чому Марта заявилась сюди в Брісбен, який кишить ТОП-ами, а не на інтернешнл в Окленді, де було б побільше шансів здобути рейтингові очки.
З позитиву - сьогодні в Костюк цілих 6 ейсів, українка отримала достатньо ігрової практики перед квалом АО. Як я вже писав, не зрозумів чому Марта заявилась сюди в Брісбен, який кишить ТОП-ами, а не на інтернешнл в Окленді, де було б побільше шансів здобути рейтингові очки.
З позитиву - сьогодні в Костюк цілих 6 ейсів, українка отримала достатньо ігрової практики перед квалом АО. Як я вже писав, не зрозумів чому Марта заявилась сюди в Брісбен, який кишить ТОП-ами, а не на інтернешнл в Окленді, де було б побільше шансів здобути рейтингові очки.
З позитиву - сьогодні в Костюк цілих 6 ейсів, українка отримала достатньо ігрової практики перед квалом АО. Як я вже писав, не зрозумів чому Марта заявилась сюди в Брісбен, який кишить ТОП-ами, а не на інтернешнл в Окленді, де було б побільше шансів здобути рейтингові очки.
З позитиву - сьогодні в Костюк цілих 6 ейсів, українка отримала достатньо ігрової практики перед квалом АО. Як я вже писав, не зрозумів чому Марта заявилась сюди в Брісбен, який кишить ТОП-ами, а не на інтернешнл в Окленді, де було б побільше шансів здобути рейтингові очки.
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