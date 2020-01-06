Брисбен. Костюк проиграла Самсоновой в финале квалификации

Украинская теннисистка в двух сетах уступила российской спортсменке

  • 06.01.2020 07:15
  • 980 просмотров
  • 3 комментария
Брисбен. Костюк проиграла Самсоновой в финале квалификации
© ITF. Марта Костюк

17-летняя украинская теннисистка Марта Костюк (№153 WTA) проиграла 21-летней российской спортсменке Людмиле Самсоновой (№129 WTA) в финале квалификации турнира в австралийском Брисбене.

Для победы над Костюк Самсоновой хватило двух сетов — 7:6, 6:4.

Украинка навязала Самсоновой упорную борьбу, но все же уступила право участвовать в основной сетке турнира.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    SandroKing
    online
      SandroKing, 06.01.2020 08:32
    0
    vital, 06.01.2020 07:36
    На жаль Марта знову 3-ій матч поспіль виграти не змогла. Сподіваюся Мартуся з командою змінить це на краще.
    З позитиву - сьогодні в Костюк цілих 6 ейсів, українка отримала достатньо ігрової практики перед квалом АО. Як я вже писав, не зрозумів чому Марта заявилась сюди в Брісбен, який кишить ТОП-ами, а не на інтернешнл в Окленді, де було б побільше шансів здобути рейтингові очки.
    Это все психология. Марта себя считает топчиком, а на деле обычный середняк второй сотни. Нужно это принять и работать что-то менять, а не валять дурака. Но уже я и надежду потерял, что до Марты это дойдет когда-нибудь.
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    Віталій Возняк
      Віталій Возняк, 06.01.2020 08:18
    0
    vital, 06.01.2020 07:36
    На жаль Марта знову 3-ій матч поспіль виграти не змогла. Сподіваюся Мартуся з командою змінить це на краще.
    З позитиву - сьогодні в Костюк цілих 6 ейсів, українка отримала достатньо ігрової практики перед квалом АО. Як я вже писав, не зрозумів чому Марта заявилась сюди в Брісбен, який кишить ТОП-ами, а не на інтернешнл в Окленді, де було б побільше шансів здобути рейтингові очки.
    Мабуть сподівалась, що поступиться саме комусь із топів, а не суперниці свого рівня.
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    vital
    online
      vital, 06.01.2020 07:36
    +1
    На жаль Марта знову 3-ій матч поспіль виграти не змогла. Сподіваюся Мартуся з командою змінить це на краще.
    З позитиву - сьогодні в Костюк цілих 6 ейсів, українка отримала достатньо ігрової практики перед квалом АО. Як я вже писав, не зрозумів чому Марта заявилась сюди в Брісбен, який кишить ТОП-ами, а не на інтернешнл в Окленді, де було б побільше шансів здобути рейтингові очки.
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    vital
    online
      vital, 06.01.2020 07:36
    +1
    На жаль Марта знову 3-ій матч поспіль виграти не змогла. Сподіваюся Мартуся з командою змінить це на краще.
    З позитиву - сьогодні в Костюк цілих 6 ейсів, українка отримала достатньо ігрової практики перед квалом АО. Як я вже писав, не зрозумів чому Марта заявилась сюди в Брісбен, який кишить ТОП-ами, а не на інтернешнл в Окленді, де було б побільше шансів здобути рейтингові очки.
    Ссылка
    SandroKing
    online
      SandroKing, 06.01.2020 08:32
    0
    vital, 06.01.2020 07:36
    На жаль Марта знову 3-ій матч поспіль виграти не змогла. Сподіваюся Мартуся з командою змінить це на краще.
    З позитиву - сьогодні в Костюк цілих 6 ейсів, українка отримала достатньо ігрової практики перед квалом АО. Як я вже писав, не зрозумів чому Марта заявилась сюди в Брісбен, який кишить ТОП-ами, а не на інтернешнл в Окленді, де було б побільше шансів здобути рейтингові очки.
    Это все психология. Марта себя считает топчиком, а на деле обычный середняк второй сотни. Нужно это принять и работать что-то менять, а не валять дурака. Но уже я и надежду потерял, что до Марты это дойдет когда-нибудь.
    Ссылка
    Віталій Возняк
      Віталій Возняк, 06.01.2020 08:18
    0
    vital, 06.01.2020 07:36
    На жаль Марта знову 3-ій матч поспіль виграти не змогла. Сподіваюся Мартуся з командою змінить це на краще.
    З позитиву - сьогодні в Костюк цілих 6 ейсів, українка отримала достатньо ігрової практики перед квалом АО. Як я вже писав, не зрозумів чому Марта заявилась сюди в Брісбен, який кишить ТОП-ами, а не на інтернешнл в Окленді, де було б побільше шансів здобути рейтингові очки.
    Мабуть сподівалась, що поступиться саме комусь із топів, а не суперниці свого рівня.
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