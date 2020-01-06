Милнер травмировался в матче против Эвертона

Вероятно, у хавбека «Ливерпуля» мышечное повреждение

  • 06.01.2020 05:41
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Милнер травмировался в матче против Эвертона
© Daily Mail. Джеймс Милнер
34-летний полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер травмировался в матче 1/32 финала Кубка Англии против «Эвертона» (1:0). Повреждение опытного хавбека прокомментировал главный тренер «красных» Юрген Клопп.
 
«Милнеру было больно, а это говорит о том, что возникшая у него проблема серьезна, и, скорее всего, связана с мышечным повреждением», - сказал Клопп.
 
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Источник — ФК Ливерпуль

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