Милнер травмировался в матче против Эвертона

34-летний полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер травмировался в матче 1/32 финала Кубка Англии против «Эвертона» (1:0). Повреждение опытного хавбека прокомментировал главный тренер «красных» Юрген Клопп.
«Милнеру было больно, а это говорит о том, что возникшая у него проблема серьезна, и, скорее всего, связана с мышечным повреждением», - сказал Клопп.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» предлагает новый контракт Милнеру.
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Источник — ФК Ливерпуль
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