МОУРИНЬО: «Мидлсбро играл на домашнем стадионе, а это серьезный плюс»

Главный тренер «Тоттенхэма» – о ничьей в матче Кубка Англии

  • 06.01.2020 04:21
  • 173 просмотра
  • 2 комментария
МОУРИНЬО: «Мидлсбро играл на домашнем стадионе, а это серьезный плюс»
© ФК Тоттенхэм. Жозе Моуриньо
Наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал ничью с «Мидлсбро» (1:1) в матче 1/32 финала Кубка Англии.
 
«Я ощущал, что у нас были проблемы. Особенно когда мы проигрывали без наличия в составе нападающих и возможности двигать мяч между линиями.
 
Конечно же, мы хотели победить. Тем не менее было очевидно, что это будет непросто сделать. Соперник играл на домашнем стадионе, а это серьезный плюс», - сказал Моуриньо.
 
Напомним, по правилам турнира команды должны провести переигровку.
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Источник — BBC

(2 голоса)

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Комментарии
    Gwynbleidd
    online
    Gwynbleidd, 06.01.2020 04:26
    +1
    Жозе, давай до свидания!
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    tima fialko
    online
      tima fialko, 06.01.2020 04:23
    +1
    Яке відкриття зробив Особливий!
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    Gwynbleidd
    online
    Gwynbleidd, 06.01.2020 04:26
    +1
    Жозе, давай до свидания!
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 06.01.2020 04:23
    +1
    Яке відкриття зробив Особливий!
    Ссылка
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