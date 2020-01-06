МОУРИНЬО: «Мидлсбро играл на домашнем стадионе, а это серьезный плюс»

Наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал ничью с «Мидлсбро» (1:1) в матче 1/32 финала Кубка Англии.
«Я ощущал, что у нас были проблемы. Особенно когда мы проигрывали без наличия в составе нападающих и возможности двигать мяч между линиями.
Конечно же, мы хотели победить. Тем не менее было очевидно, что это будет непросто сделать. Соперник играл на домашнем стадионе, а это серьезный плюс», - сказал Моуриньо.
Напомним, по правилам турнира команды должны провести переигровку.
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Источник — BBC
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