МОУРИНЬО: «Мидлсбро играл на домашнем стадионе, а это серьезный плюс»

«Я ощущал, что у нас были проблемы. Особенно когда мы проигрывали без наличия в составе нападающих и возможности двигать мяч между линиями.

Конечно же, мы хотели победить. Тем не менее было очевидно, что это будет непросто сделать. Соперник играл на домашнем стадионе, а это серьезный плюс», - сказал Моуриньо.

Напомним, по правилам турнира команды должны провести переигровку.