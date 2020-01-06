Юрген КЛОПП: «Единственное, чего я не хотел, это ничьей»

«Мои футболисты играли в храбрый футбол. Невероятные индивидуальные выступления как молодых игроков, так и опытных.

Великолепная игра и великолепный гол - что может быть лучше? Если кто-то считает, что не может играть в такой команде, то никогда не сыграет так, как это сделали мои парни сегодня.

Единственное, чего я не хотел сегодня, это ничьей. Нам пришлось немного рискнуть, и это окупилось», - сказал Клопп.