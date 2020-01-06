Юрген КЛОПП: «Единственное, чего я не хотел, это ничьей»

Главный тренер «Ливерпуля» – о выходе в 1/16 финала Кубка Англии

  • 06.01.2020 02:58
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Юрген КЛОПП: «Единственное, чего я не хотел, это ничьей»
© ФК Ливерпуль. Юрген Клопп
Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Эвертоном» (1:0) в матче 1/32 финала Кубка Англии.
 
«Мои футболисты играли в храбрый футбол. Невероятные индивидуальные выступления как молодых игроков, так и опытных.
 
Великолепная игра и великолепный гол - что может быть лучше? Если кто-то считает, что не может играть в такой команде, то никогда не сыграет так, как это сделали мои парни сегодня.
 
Единственное, чего я не хотел сегодня, это ничьей. Нам пришлось немного рискнуть, и это окупилось», - сказал Клопп.
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Источник — BBC

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