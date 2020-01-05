Рома Фонсеки потерпела домашнее поражение от Торино

«Дженоа» взял три очка в матче против «Сассуоло»

  • 05.01.2020 23:48
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Рома Фонсеки потерпела домашнее поражение от Торино
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5 января прошли поединки 18-го тура итальянской Серии A. «Рома» под руководством Паулу Фонсеки потерпела домашнее поражение от «Торино» (0:2). Дублем отметился нападающий Андреа Белотти. «Дженоа» взял три очка в матче против «Сассуоло» (2:1).
 
Лидеры Серии A на текущий момент: «Интер» и «Ювентус» (по 42), «Лацио» (39), «Рома» (35). 
 
Чемпионат Италии. Серия A
 
18-й тур, 5 января
 
«Дженоа» – «Сассуоло»  2:1
 
Голы: Кришито, 29, пенальти (1:0). Обианг, 33 (1:1). Пандев, 86 (2:1).
 
«Дженоа»: Перин, Кришито, Паяч, Анкерсен, Бираски, Ромеро, Радованович, Стураро (Кассата, 79), Ягелло (Бехрами, 72), Пандев, Санабрия (Фавилли, 69).
 
«Сассуоло»: Консильи, Толян, Романья, Кирьякопулос, Феррари, Обианг, Данкан (Джуричич, 53), Локателли, Траоре (Распадори, 90+4), Капуто, Бога (Берарди, 77).
 
Предупреждения: Данкан, 19. Кришито, 20. Локателли, 23. Стураро, 36. Санабрия, 51. Романья, 76. Толян, 85. Обианг, 90+1. Бираски, 90+6.
 
Судья: Иррати (Италия).
 
Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис».
 
«Рома» – «Торино»  0:2
 
Голы: Белотти, 45+2 (0:1). Белотти, 86, пенальти (0:2).
 
«Рома»: Пау Лопес, Коларов, Смоллинг, Флоренци, Манчини, Верету (Мхитарян, 63), Пеллегрини, Диавара, Дзаньоло (Дженгиз Юндер, 86), Джеко, Перотти (Калинич, 73).
 
«Торино»: Сиригу, Де Сильвестри, Нкулу, Джиджи, Иццо, Эйна (Лаксальт, 89), Ринкон, Лукич, Верди (Мейте, 69), Белотти, Беренгер (М.Адопо, 90+6).
 
Предупреждения: Иццо, 15. Верди, 20. Диавара, 28. Верету, 45. Коларов, 53. Манчини, 64. Флоренци, 76.
 
Судья: Ди Белло (Италия).
 
Рим. Стадион Олимпико.
 
 
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Источник — Sport.ua

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