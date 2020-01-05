ФОТО. Ворскла, созданная с именем Колхозник, празднует 65-летие

Полтавская «Ворскла» сегодня, 5 января, празднует 65-летие клуба. Сейчас команда занимает 11-е место в УПЛ.
Клуб в Полтаве был создан 65 лет назад под именем «Колхозник». 5 января 1955 года считается общепринятой датой рождения коллектива, который передавал эстафету нынешний «Ворскле».
Клуб носил имена: «Колхозник» (1955–1964), «Колос» (1965–67), «Сельстрой» (1968), «Строитель» (1969–1972), снова «Колос» (1973–1982), «Ворскла» (1984–2003), «Ворскла-Нефтегаз» (2003–2005), «Ворскла» (с 2005 года).
Лучшими результатами клуба являются победы в Кубке Украины (2008–09), Кубке УССР (1956), бронзовые медали УПЛ (1996–97, 2017–18).
«Колгоспник» (1955-1964) , «Колос» (1965-67, 73-82) , «Сільбуд» (1968), «Будівельник» (1969-1972), «Ворскла» (1984 - 2003) , «Ворскла-Нафтогаз» (2003 – 2005) , з 2005 - «Ворскла». 5 січня 1955 року вважається загальноприйнятою датою народження колективу, який передавав естафету нинішній «Ворсклі». З днем народження, рідна командо!
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Источник — ФК Ворскла
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