ФОТО. Ворскла, созданная с именем Колхозник, празднует 65-летие

Полтавская «Ворскла» сегодня, 5 января, празднует 65-летие клуба. Сейчас команда занимает 11-е место в УПЛ.

Клуб в Полтаве был создан 65 лет назад под именем «Колхозник». 5 января 1955 года считается общепринятой датой рождения коллектива, который передавал эстафету нынешний «Ворскле».

Клуб носил имена: «Колхозник» (1955–1964), «Колос» (1965–67), «Сельстрой» (1968), «Строитель» (1969–1972), снова «Колос» (1973–1982), «Ворскла» (1984–2003), «Ворскла-Нефтегаз» (2003–2005), «Ворскла» (с 2005 года).

Лучшими результатами клуба являются победы в Кубке Украины (2008–09), Кубке УССР (1956), бронзовые медали УПЛ (1996–97, 2017–18).