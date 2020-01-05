ВИДЕО. Игрок донецкого Шахтера снялся в российском видеоролике

Задачей было пробивать штрафные, а проигравший должен сменить прическу

  • 05.01.2020 17:43
  • 3723 просмотра
  • 7 комментариев
ВИДЕО. Игрок донецкого Шахтера снялся в российском видеоролике
© ФК Шахтер Донецк. Михаил Мудрик
Футболист донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик принял участие в съемке видео для российских блогеров.
 
Задачей для участников конкурса было пробивать штрафные удары, а проигравший должен сменить прическу. Ролик снят в Москве на одном из манежей с рекламными баннерами «Спартака». 
 
Выпуск начинается словами: «У нас сегодня объединяется Россия с Украиной». Число просмотров видеоролика приближается к 1 миллиону.
 

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Источник — YouTube

(6 голосов)

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Комментарии
    axylinam
    axylinam, 05.01.2020 18:17
    0
    Не люблю я команду "Мясо",плюс комментарий напрашивается расистко-гомофобный,лучше я дипломатично промолчу
    Ссылка
    Gwynbleidd
    online
      Gwynbleidd, 05.01.2020 18:16
    0
    Кто все эти пацаны? Лыгари с улицы так четко штрафные не пробьют
    Ссылка
    Олег Стець
      Олег Стець, 05.01.2020 18:15
    -1
    Ещё один придурковатый хохол ...
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    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 05.01.2020 18:14
    +1
    Официально Мудрык игрок Спартака.
    Ссылка
    Алекс Морган
      Алекс Морган, 05.01.2020 18:10
    +4
    Це не допоможе об'єднанню))) Щоб об'єднатися Україні з Масквабадом потрібно запускати посміхвисько тіпа Вєрки Сердючки, селюковатих Сватів і фільм про вуйківських рагулів!!! В Масквє це люблять
    Ссылка
    Serko
    online
      Serko, 05.01.2020 18:07
    +4
    Питерас
    Ссылка
    padlo95
      padlo95, 05.01.2020 17:58
    +6
    Ахаха
    Ссылка
    padlo95
      padlo95, 05.01.2020 17:58
    +6
    Ахаха
    Ссылка
    Алекс Морган
      Алекс Морган, 05.01.2020 18:10
    +4
    Це не допоможе об'єднанню))) Щоб об'єднатися Україні з Масквабадом потрібно запускати посміхвисько тіпа Вєрки Сердючки, селюковатих Сватів і фільм про вуйківських рагулів!!! В Масквє це люблять
    Ссылка
    Serko
    online
      Serko, 05.01.2020 18:07
    +4
    Питерас
    Ссылка
    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 05.01.2020 18:14
    +1
    Официально Мудрык игрок Спартака.
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 05.01.2020 18:17
    0
    Не люблю я команду "Мясо",плюс комментарий напрашивается расистко-гомофобный,лучше я дипломатично промолчу
    Ссылка
    Gwynbleidd
    online
      Gwynbleidd, 05.01.2020 18:16
    0
    Кто все эти пацаны? Лыгари с улицы так четко штрафные не пробьют
    Ссылка
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