ВИДЕО. Игрок донецкого Шахтера снялся в российском видеоролике

Футболист донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик принял участие в съемке видео для российских блогеров.
Задачей для участников конкурса было пробивать штрафные удары, а проигравший должен сменить прическу. Ролик снят в Москве на одном из манежей с рекламными баннерами «Спартака».
Выпуск начинается словами: «У нас сегодня объединяется Россия с Украиной». Число просмотров видеоролика приближается к 1 миллиону.
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Источник — YouTube
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