ВИДЕО. Игрок донецкого Шахтера снялся в российском видеоролике

Футболист донецкого «Шахтера» Михаил Мудрик принял участие в съемке видео для российских блогеров.

Задачей для участников конкурса было пробивать штрафные удары, а проигравший должен сменить прическу. Ролик снят в Москве на одном из манежей с рекламными баннерами «Спартака».

Выпуск начинается словами: «У нас сегодня объединяется Россия с Украиной». Число просмотров видеоролика приближается к 1 миллиону.