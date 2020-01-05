Кристиан ПУЛИШИЧ: «Челси нельзя транжирить моменты»

Полузащитник лондонского «Челси» и национальной сборной США Кристиан Пулишич поделился мнением об игре команды Фрэнка Лэмпарда.

«В этом сезоне у нас не раз возникали сложности с тем, чтобы обеспечить себе результат. Тут важны и настрой, и тактическая подготовка. Нам необходимо поработать, чтобы больше идти вперед, атаковать, создавать моменты и реализовывать их.

Нам нельзя транжирить моменты, более того, необходимо набираться опыта и знать, как управлять ходом игры. Нам пока этого не хватает, мне тоже стоит прибавить в этом аспекте, мне необходимо точнее делать передачи и прицельнее бить по воротам», - сказал Пулишич.