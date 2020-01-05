Кристиан ПУЛИШИЧ: «Челси нельзя транжирить моменты»

Хавбек «синих» – о том, чего часто не хватает команде для успеха

  • 05.01.2020 16:57
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Кристиан ПУЛИШИЧ: «Челси нельзя транжирить моменты»
© ФК Челси. Кристиан Пулишич
Полузащитник лондонского «Челси» и национальной сборной США Кристиан Пулишич поделился мнением об игре команды Фрэнка Лэмпарда.
 
«В этом сезоне у нас не раз возникали сложности с тем, чтобы обеспечить себе результат. Тут важны и настрой, и тактическая подготовка. Нам необходимо поработать, чтобы больше идти вперед, атаковать, создавать моменты и реализовывать их.
 
Нам нельзя транжирить моменты, более того, необходимо набираться опыта и знать, как управлять ходом игры. Нам пока этого не хватает, мне тоже стоит прибавить в этом аспекте, мне необходимо точнее делать передачи и прицельнее бить по воротам», - сказал Пулишич.
 
Отметим, что в этом сезоне «Челси» идет на четвертом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в активе 36 очков.
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Источник — ФК Челси

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