Кристиан ПУЛИШИЧ: «Челси нельзя транжирить моменты»

Полузащитник лондонского «Челси» и национальной сборной США Кристиан Пулишич поделился мнением об игре команды Фрэнка Лэмпарда.
«В этом сезоне у нас не раз возникали сложности с тем, чтобы обеспечить себе результат. Тут важны и настрой, и тактическая подготовка. Нам необходимо поработать, чтобы больше идти вперед, атаковать, создавать моменты и реализовывать их.
Нам нельзя транжирить моменты, более того, необходимо набираться опыта и знать, как управлять ходом игры. Нам пока этого не хватает, мне тоже стоит прибавить в этом аспекте, мне необходимо точнее делать передачи и прицельнее бить по воротам», - сказал Пулишич.
Отметим, что в этом сезоне «Челси» идет на четвертом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в активе 36 очков.
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Источник — ФК Челси
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