В понедельник, 6-го января, состоится поединок 18-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Милан» примет «Сампдорию».

Матч пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Стартовый свисток поединка прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Після 17-ти зіграних турів «Мілан» займає 11-е місце в турнірній таблиці, маючи в активі 21 очко при різниці забитих і пропущених м'ячів 16-24. «Сампдорія» з 15-ма очками перебуває на 17-му місці, різниця м'ячів команди становить 14-27.

В прямом эфире поединок «Милан» — «Сампдория» покажет телеканал «Матч! Футбол 1».