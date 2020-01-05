Где смотреть онлайн матч чемпионата Италии Милан — Сампдория

Поединок 18-го тура Серии А состоится в понедельник, 6-го января

  • 05.01.2020 15:21
  • 254 просмотра
  • 0 комментариев
Где смотреть онлайн матч чемпионата Италии Милан — Сампдория
© ФК Милан. Златан Ибрагимович

В понедельник, 6-го января, состоится поединок 18-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Милан» примет «Сампдорию».

Матч пройдет в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Стартовый свисток поединка прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Після 17-ти зіграних турів «Мілан» займає 11-е місце в турнірній таблиці, маючи в активі 21 очко при різниці забитих і пропущених м'ячів 16-24. «Сампдорія» з 15-ма очками перебуває на 17-му місці, різниця м'ячів команди становить 14-27.

В прямом эфире поединок «Милан» — «Сампдория» покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Сделать ставку
Сделать ставку
Сделать ставку

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности