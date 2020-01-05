ОФИЦИАЛЬНО. Зубейко – игрок Черноморца

30-летний защитник Евгений Зубейко вернулся в «Черноморец» на правах свободного агента.
Между футболистом и клубом заключен контракт, детали не разглашаются.
Евгений выступал в «Черноморце» в 2008-2014, 2017, 2018 гг. (провел 137 официальных матчей).
Последним клубом Зубейко был ФК «Минск».
Ранее «Черноморец» подписал голкипера Паламарчука.
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Источник — ФК Черноморец
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