Владислав КАБАЕВ: «Мы могли посоперничать с Динамо за вторую строчку»

Нападающий «Зари» – о положении в турнирной таблице УПЛ

  • 05.01.2020 11:43
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Владислав КАБАЕВ: «Мы могли посоперничать с Динамо за вторую строчку»
© ФК Заря. Владислав Кабаев
Форвард луганской «Зари» Владислав Кабаев поделился мнением о положении команды в украинской Премьер-лиге по итогам осенней части сезона.
 
— На зимний перерыв Заря ушла на третьем месте. Могли забраться в таблице выше вторых динамовцев?
— Мы всегда это обсуждали, как с Юрием Вернидубом, когда он был тренером, так и с Виктором Скрипником. В этом чемпионате теряли очки в играх с Днепром-1 и Львовом. Сыграли пару ничьих в матчах, где должны были по игре выигрывать.
 
Думаю, мы вполне могли посоперничать с Динамо за вторую строчку. Еще перед началом чемпионата Виктор Скрипник говорил нам о том, что нет ничего невозможного, привел пример из своих прошлых команд, убедив нас, что можно конкурировать с топ-клубами. Мы ему поверили. Было видно, что в матчах с тем же Динамо мы ничем ему не уступали. Так что весной мы продолжим борьбу за второе место. Как сказал недавно в интервью Никита Шевченко: «Наша мечта – Лига чемпионов».
 
Отметим, что после 18 туров «Заря» занимает третье место в турнирной таблице УПЛ. Отставание от второй позиции, на котором «Динамо», составляет два очка.
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Источник — zbirna.com

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