Владислав КАБАЕВ: «Мы могли посоперничать с Динамо за вторую строчку»

Форвард луганской «Зари» Владислав Кабаев поделился мнением о положении команды в украинской Премьер-лиге по итогам осенней части сезона.

— На зимний перерыв Заря ушла на третьем месте. Могли забраться в таблице выше вторых динамовцев?

— Мы всегда это обсуждали, как с Юрием Вернидубом, когда он был тренером, так и с Виктором Скрипником. В этом чемпионате теряли очки в играх с Днепром-1 и Львовом. Сыграли пару ничьих в матчах, где должны были по игре выигрывать.

Думаю, мы вполне могли посоперничать с Динамо за вторую строчку. Еще перед началом чемпионата Виктор Скрипник говорил нам о том, что нет ничего невозможного, привел пример из своих прошлых команд, убедив нас, что можно конкурировать с топ-клубами. Мы ему поверили. Было видно, что в матчах с тем же Динамо мы ничем ему не уступали. Так что весной мы продолжим борьбу за второе место. Как сказал недавно в интервью Никита Шевченко: «Наша мечта – Лига чемпионов».