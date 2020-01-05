Брисбен. Костюк пробилась в финал квалификации

17-летняя украинка одержала вторую победу в отборочном турнире

  • 05.01.2020 08:35
  • 2331 просмотр
  • 10 комментариев
Брисбен. Костюк пробилась в финал квалификации
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк
Украинская теннисистка Марта Костюк (№153 WTA) вышла в финал квалификации на хардовом Премьере в Брисбене.
 
В полуфинале отбора 17-летняя украинка переиграла Анну Каролину Шмидлову из Словакии (№134 WTA).
 
Брисбен. Полуфинал квалификации
Марта Костюк (Украина) – Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – 5:7, 6:4, 6:3
 
В матче за выход в основную сетку Костюк сразится против россиянки Людмилы Самсоновой (№129 WTA).
 
Ранее свой первый матч в сезоне проиграла Леся Цуренко.
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 05.01.2020 09:51
    -1
    sv_2000, 05.01.2020 09:28
    Марта обыграла игрока первой сотни вчера
    Даже из пол-сотни .
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 05.01.2020 09:28
    0
    NM16071, 05.01.2020 09:02
    Самсонова молода, та й має у своїй історії перемоги над Корне, Марією з першої сотні, але то таке.... Залежить від Марти. Вона теж свого часу мала перемоги над гравяцями першої сотні.
    Марта обыграла игрока первой сотни вчера
    Ссылка
    aleksanddr2018
      aleksanddr2018, 05.01.2020 09:20
    +3
    NM16071, 05.01.2020 08:57
    Хто небудь може поясити що відбулося у першому сеті. Як за 8 хв. міг бути рахунок 7:5? І чому статистику починають з 4:0 на користь Шпидлової?
    Это Myscore поздно проснулся, они начали на час раньше играть и там ровный счет был, обе брали подачи соперника
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 05.01.2020 09:05
    +2
    Марту з перемогою. Вона заслужила перемогу, бо навіть в першому сеті з двома брейкпоінтами повинна була попадати на тай. Младеновіч, як я вчора пророкував, не така страшна як її малювали. А от Самсонова не відомо яка, та й Марта не дуже добре грає з росіянками, останнім часом. Але будемо надіятись на покращення статистики.
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    NM16071
      NM16071, 05.01.2020 09:02
    +2
    Самсонова молода, та й має у своїй історії перемоги над Корне, Марією з першої сотні, але то таке.... Залежить від Марти. Вона теж свого часу мала перемоги над гравяцями першої сотні.
    Ссылка
    NM16071
      NM16071, 05.01.2020 08:57
    0
    Хто небудь може поясити що відбулося у першому сеті. Як за 8 хв. міг бути рахунок 7:5? І чому статистику починають з 4:0 на користь Шпидлової?
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 05.01.2020 08:53
    +6
    vital, 05.01.2020 08:42
    Марті вітання з ще однією перемогою. В фіналі квалу не Младенович, тому тримаємо кулаки за Мартусю, їй по силам перемогти, якщо не буде чудити, як вона часто любить у своїх 3-іх матчах на турнірах, поступаючись після стартових двох перемог.
    Ну, сложно сказать... Может, лучше бы и Младенович... Учитывая, что она по счету Самсонов ой а одну калитку проиграла
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 05.01.2020 08:48
    +5
    Норм, смотрим дальше.
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    axylinam
    axylinam, 05.01.2020 08:45
    +3
    Молодец Марта
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 05.01.2020 08:42
    +3
    Марті вітання з ще однією перемогою. В фіналі квалу не Младенович, тому тримаємо кулаки за Мартусю, їй по силам перемогти, якщо не буде чудити, як вона часто любить у своїх 3-іх матчах на турнірах, поступаючись після стартових двох перемог.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 05.01.2020 08:53
    +6
    vital, 05.01.2020 08:42
    Марті вітання з ще однією перемогою. В фіналі квалу не Младенович, тому тримаємо кулаки за Мартусю, їй по силам перемогти, якщо не буде чудити, як вона часто любить у своїх 3-іх матчах на турнірах, поступаючись після стартових двох перемог.
    Ну, сложно сказать... Может, лучше бы и Младенович... Учитывая, что она по счету Самсонов ой а одну калитку проиграла
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 05.01.2020 08:48
    +5
    Норм, смотрим дальше.
    Ссылка
    aleksanddr2018
      aleksanddr2018, 05.01.2020 09:20
    +3
    NM16071, 05.01.2020 08:57
    Хто небудь може поясити що відбулося у першому сеті. Як за 8 хв. міг бути рахунок 7:5? І чому статистику починають з 4:0 на користь Шпидлової?
    Это Myscore поздно проснулся, они начали на час раньше играть и там ровный счет был, обе брали подачи соперника
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 05.01.2020 08:45
    +3
    Молодец Марта
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 05.01.2020 08:42
    +3
    Марті вітання з ще однією перемогою. В фіналі квалу не Младенович, тому тримаємо кулаки за Мартусю, їй по силам перемогти, якщо не буде чудити, як вона часто любить у своїх 3-іх матчах на турнірах, поступаючись після стартових двох перемог.
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 05.01.2020 09:05
    +2
    Марту з перемогою. Вона заслужила перемогу, бо навіть в першому сеті з двома брейкпоінтами повинна була попадати на тай. Младеновіч, як я вчора пророкував, не така страшна як її малювали. А от Самсонова не відомо яка, та й Марта не дуже добре грає з росіянками, останнім часом. Але будемо надіятись на покращення статистики.
    Ссылка
    NM16071
      NM16071, 05.01.2020 09:02
    +2
    Самсонова молода, та й має у своїй історії перемоги над Корне, Марією з першої сотні, але то таке.... Залежить від Марти. Вона теж свого часу мала перемоги над гравяцями першої сотні.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 05.01.2020 09:28
    0
    NM16071, 05.01.2020 09:02
    Самсонова молода, та й має у своїй історії перемоги над Корне, Марією з першої сотні, але то таке.... Залежить від Марти. Вона теж свого часу мала перемоги над гравяцями першої сотні.
    Марта обыграла игрока первой сотни вчера
    Ссылка
    NM16071
      NM16071, 05.01.2020 08:57
    0
    Хто небудь може поясити що відбулося у першому сеті. Як за 8 хв. міг бути рахунок 7:5? І чому статистику починають з 4:0 на користь Шпидлової?
    Ссылка
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