Брисбен. Костюк пробилась в финал квалификации

Украинская теннисистка Марта Костюк (№153 WTA) вышла в финал квалификации на хардовом Премьере в Брисбене.
В полуфинале отбора 17-летняя украинка переиграла Анну Каролину Шмидлову из Словакии (№134 WTA).
Брисбен. Полуфинал квалификации
Марта Костюк (Украина) – Анна Каролина Шмидлова (Словакия) – 5:7, 6:4, 6:3
В матче за выход в основную сетку Костюк сразится против россиянки Людмилы Самсоновой (№129 WTA).
Ранее свой первый матч в сезоне проиграла Леся Цуренко.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.