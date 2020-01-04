ВИДЕО. Курьез в Англии. Судья попытался отсчитать 9 метров, но дико ошибся

Интересный эпизод случился в матче 25-го тура английской Лиги 1 (третий дивизион английского футбола), в котором «Донкастер Роверс» победил «Оксфорд Юнайтед» (1:0). Единственный гол на 34-й минуте забил бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Риз Джеймс.

Рефери матча Зеб Стокбридж назначил штрафной в сторону ворот «Донкастера», а затем начал отмерять расстояние для стенки. Обычно арбитры делают 10 шагов, отодвигая игроков на положенные 9 метров. Но в этом матче судья отсчитал ровно 7 шагов, что привело к скандалу и вызвало протесты со стороны команды гостей.

Теперь арбитра в соцсетях называют «Реф, который не умеет считать до 10». Смотрите видео курьезного эпизода.