ВИДЕО. Курьез в Англии. Судья попытался отсчитать 9 метров, но дико ошибся

Рефери решил установить стенку на расстоянии в 7 шагов от мяча

  • 04.01.2020 23:01
  • 1839 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Курьез в Англии. Судья попытался отсчитать 9 метров, но дико ошибся
© Twitter
Интересный эпизод случился в матче 25-го тура английской Лиги 1 (третий дивизион английского футбола), в котором «Донкастер Роверс» победил «Оксфорд Юнайтед» (1:0). Единственный гол на 34-й минуте забил бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Риз Джеймс.
 
Рефери матча Зеб Стокбридж назначил штрафной в сторону ворот «Донкастера», а затем начал отмерять расстояние для стенки. Обычно арбитры делают 10 шагов, отодвигая игроков на положенные 9 метров. Но в этом матче судья отсчитал ровно 7 шагов, что привело к скандалу и вызвало протесты со стороны команды гостей.
 
Теперь арбитра в соцсетях называют «Реф, который не умеет считать до 10». Смотрите видео курьезного эпизода.

 

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Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 04.01.2020 23:28
    +1
    Математика не його сильна сторона
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 04.01.2020 23:28
    +1
    Математика не його сильна сторона
    Ссылка
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