ФОТО. Наслаждаюсь отпуском! Как защитник Динамо подружился с дельфинами

Защитник киевского «Динамо» Карлос Самбрано в своем Instagram разместил фото из дельфинария.
Ожидается, что перуанец в зимнее трансферное окно покинет киевский клуб. «Наслаждаюсь последними днями отпуска с семьей. Счастливого всем года», – подписал фото Самбрано, который не провел за «Динамо» ни одного матча.
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Источник — Instagram
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