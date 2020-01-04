Атлетико переиграл Леванте и продолжает погоню за лидерами

4 января проходят матчи 19-го тура испанской Ла Лиги. «Атлетико» дома переиграл «Леванте» со счетом 2:1 и продолжает погоню за лидерами. Все голы в матче были забиты в первые 20 минут.

Турнирную таблицу возглавляют: «Реал» Мадрид (40 очков) и «Барселона» (39), далее идут «Атлетико» и «Севилья» (по 35), «Реал Сосьедад», «Валенсия» (по 31), «Хетафе» (30).

Чемпионат Испании. Ла Лига

19-й тур, 4 января

«Атлетико» – «Леванте» – 2:1

Голы: Корреа, 13 (1:0). Рохер, 16 (1:1). Фелипе, 18 (2:1).

«Атлетико»: Облак, Триппьер, Фелипе, Хименес, Лоди (Витоло, 63), Сауль, Эррера, Партей, Мората, Корреа, Жоау Феликс (Варела, 87).

«Леванте»: Фернандес, Коке, Тоньо, Кабако, Постиго, Рочина (Эрнани, 72), Кампанья, Радойя (Вукчевич, 85), Барди, Рохер, Майораль (Моралес, 46).

Предупреждения: Партей, 27. Рочина, 43. Кабако, 52. Вукчевич, 90+1.

Судья: Де Бургос Бенгоэчеа (Испания).

Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано».

Турнирная таблица Ла Лиги