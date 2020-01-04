ФОТО. Заброшенная арена. Как выглядит сейчас Донбасс Арена в Донецке

В соцсетях появились новые фотографии домашнего стадиона «Шахтера»

  • 04.01.2020 21:59
  • 2148 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Заброшенная арена. Как выглядит сейчас Донбасс Арена в Донецке
© Instagram. Донбасс Арена
В соцсетях регулярно появляются новые фотографии домашнего стадиона «Шахтера» в оккупированном боевиками Донецке.
 
Пользователи Instagram продолжают выкладывать новые фото опустевшей «Донбасс Арены». Один из юзеров подписал фото красноречивыми словами «Заброшенная арена».
 
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(13 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 04.01.2020 22:19
    0
    Или это из-за солнечного света или она пожелтела сильно. В любом случаи, сомневаюсь что кто-то за ней ухаживает
    Ссылка
    Милчел Авек
      Милчел Авек, 04.01.2020 22:13
    +3
    Единственное, что понял с этих фото - так это то, что габариты арены остались примерно те же.
    Ссылка
    Милчел Авек
      Милчел Авек, 04.01.2020 22:13
    +3
    Единственное, что понял с этих фото - так это то, что габариты арены остались примерно те же.
    Ссылка
    kina_ne_bydet
    online
    kina_ne_bydet, 04.01.2020 22:19
    0
    Или это из-за солнечного света или она пожелтела сильно. В любом случаи, сомневаюсь что кто-то за ней ухаживает
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности