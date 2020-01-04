ФОТО. Заброшенная арена. Как выглядит сейчас Донбасс Арена в Донецке

В соцсетях регулярно появляются новые фотографии домашнего стадиона «Шахтера» в оккупированном боевиками Донецке.
Пользователи Instagram продолжают выкладывать новые фото опустевшей «Донбасс Арены». Один из юзеров подписал фото красноречивыми словами «Заброшенная арена».
Abandoned arena #stadium #football #fussball #футбол #стадион #донбасс #донбассарена #architectures #archlovers #architecture #archigram #architecturelovers #architektur #arena #архитектура #арена #донецк #citydonetsk #donetskcity #донецкфото #skyline #donetsk #закат #шахтер #шахтердонецк
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.