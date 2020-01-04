Бешикташ хочет снова арендовать Кариуса

26-летний немецкий вратарь английского «Ливерпуля» Лорис Кариус, выступающий с лета 2018 года на правах аренды в турецком «Бешикташе», может остаться в клубе из Стамбула.
По данным источника, руководство «Бешикташа» хочет продлить аренду голкипера. Действующее соглашение об аренде Кариуса рассчитано до 30 июня 2020 года.
Турецкий клуб может выкупить Кариуса за 8 млн евро, но считает эту сумму завышенной. Кариус в этом сезоне пропустил 30 мячей в 21 матче во всех турнирах на клубном уровне.
Ранее сообщалось, что Кариус может досрочно вернуться в «Ливерпуль» из аренды.
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Источник — Fanatik
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