Бешикташ хочет снова арендовать Кариуса

26-летний немецкий вратарь английского «Ливерпуля» Лорис Кариус, выступающий с лета 2018 года на правах аренды в турецком «Бешикташе», может остаться в клубе из Стамбула.

По данным источника, руководство «Бешикташа» хочет продлить аренду голкипера. Действующее соглашение об аренде Кариуса рассчитано до 30 июня 2020 года.

Турецкий клуб может выкупить Кариуса за 8 млн евро, но считает эту сумму завышенной. Кариус в этом сезоне пропустил 30 мячей в 21 матче во всех турнирах на клубном уровне.