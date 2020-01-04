Ювентус опередил всех на 100 очков за десятилетие

Туринский Ювентус доминировал в чемпионате Италии на протяжении 2010-2019 годов. В Серии А за это период туринский клуб провел 380 игр и набрал в них 852 очка. За этот период Милан набрал почти на 200 очков меньше.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.