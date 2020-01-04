РЯБОКОНЬ: «Денис Олейник? Такими исполнителями разбрасываться нельзя»

Главный тренер черниговской «Десны» Александр Рябоконь прокомментировал возможное подписание бывшего хавбека сборной Украины Дениса Олейника.
«Денис Олейник поддерживал у нас форму. Однако предметной беседы о его переходе в «Десну» не было. Но такой разговор я не исключаю. Денис - футболист опытный, мастеровитый, а такими исполнителями разбрасываться нельзя», - сказал Рябоконь.
Отметим, что в сезоне-2019 Олейник провел 30 матчей за финский СИК, в которых забил 10 голов, сделал два ассиста и был признан лучшим игроком команды.
Ранее Олейник заявил, что готов рассмотреть предложения от украинских клубов.
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Источник — zbirna.com
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