Мое место здесь! Клуб Нанси ошибочно пригласил болельщиков на кладбище

Планировалось, что набор координат приведет на клубный стадион

  • 04.01.2020 18:23
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Мое место здесь! Клуб Нанси ошибочно пригласил болельщиков на кладбище
© ФК Нанси
Клуб французской Лиги 2 «Нанси» по ошибке отправил своих болельщиков на кладбище вместо стадиона в праздничной открытке к 2020 году. Поклонники остались в замешательстве и начали опасаться за свою жизнь после попытки клуба опубликовать свои наилучшие пожелания на Новый год.
 
Клуб отправил фанатам онлайн-карту города с набором координат. Координаты должны были вести к стадиону клуба «Марсель Пико» вместимостью 20000 человек. Вместо этого они привели на городское кладбище, с непреднамеренно пугающим сообщением: «Мое место здесь!» Карточка была опубликована на сайте клуба и разослана сторонникам.
 
Как только ошибка стала очевидной, клуб «Нанси» сразу извинился. Заявление на странице клуба в Твиттере гласит: «Нанси» хочет успокоить своих подписчиков и партнеров. Поздравительная открытка, опубликованная во вторник вечером, была электронным макетом. Когда он был создан, стадион был перемещен на карту, и его координаты GPS были изменены. Поздравительная открытка, которая будет отправлена ​​в ближайшие дни, определенно будет вести на стадион «Марсель Пико».
 
Зоркие сторонники клуба обнаружили грубую ошибку, когда карта-оригинал была опубликована в социальных сетях. Получив приглашение на кладбище, некоторые поклонники считают, что «это мысль имеет значение» и становится заключительным аккордом неудачного для команды года. «Нанси» надеется, что 2020 год принесет клубу более удачные времена. Президент клуба Жак Руссело заявил в 2016 году, что мечтает о Лиге чемпионов в течение 3–4 лет,  но команда начинает 2020 год с 10-го места во втором дивизионе.
 
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Источник — Goal.com

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