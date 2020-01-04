Дегтярев вернется в Олимпик

Наставник черниговской «Десны» Александр Рябоконь рассказал, что нападающий Максим Дегтярев вернется из аренды в донецкий «Олимпик».
«Скорее всего, вернется в «Олимпик» Максим Дегтярев, выступавший у нас на правах аренды. Возможно, мы попрощаемся с тремя-пятью исполнителями, таким же будет и пополнение», - сказал Рябоконь.
Отметим, что Дегтярев уже исключен из заявки «Десны» на официальном сайте УПЛ. В этом сезоне Максим провел 15 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 2 ассиста.
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Источник — zbirna.com
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