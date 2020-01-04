РЯБОКОНЬ: «Средние по уровню матчи чередовались с выразительными победами»

Главный тренер «Десны» – о результатах команды в осенней части сезона

  • 04.01.2020 15:10
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РЯБОКОНЬ: «Средние по уровню матчи чередовались с выразительными победами»
© ФК Карпаты. Александр Рябоконь
Наставник черниговской «Десны» Александр Рябоконь прокомментировал результаты первой части сезона 2019/20 для своей команды.
 
— Вы сами удовлетворены результатами Десны в первой части сезона?
— Да. За четыре тура до финиша первого этапа Десна решила задачу попадания в первую шестерку. Но мы понимаем, что это уже история и что впереди нас ждут встречи с лучшими командами Украины. 
 
— Можно сказать, что Десна прошла эту дистанцию без спадов?
— Думаю, так и было. У нас не было откровенно провальных матчей. Средние по уровню поединки в нашем исполнении, чередовались, я бы сказал, с выразительными победами.
 
Напомним, «Десна» ушла на зимний перерыв на четвертом месте в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, имея в активе 33 очка.
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Источник — zbirna.com

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