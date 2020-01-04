РЯБОКОНЬ: «Средние по уровню матчи чередовались с выразительными победами»

Наставник черниговской «Десны» Александр Рябоконь прокомментировал результаты первой части сезона 2019/20 для своей команды.

— Вы сами удовлетворены результатами Десны в первой части сезона?

— Да. За четыре тура до финиша первого этапа Десна решила задачу попадания в первую шестерку. Но мы понимаем, что это уже история и что впереди нас ждут встречи с лучшими командами Украины.

— Можно сказать, что Десна прошла эту дистанцию без спадов?

— Думаю, так и было. У нас не было откровенно провальных матчей. Средние по уровню поединки в нашем исполнении, чередовались, я бы сказал, с выразительными победами.