Андрей ДЕМЧЕНКО: «Рух, Волынь и Минай серьезно нацелены на УПЛ»

Наставник «Металлиста-1925» Андрей Демченко рассказал о желании усилить команду перед второй частью сезона Первой лиги, а также оценил соперников в борьбе за выход в УПЛ.

«Зимой хотим выполнить определенную селекционную работу, усовершенствовать наш рисунок игры, подготовиться функционально, тактически и технически, а также поработать над игрой в атаке. Сейчас времени у нас будет больше, чем летом, поэтому, считаю, выполнить успеем все».



«Хотелось бы взять игроков на проблемные позиции, чтобы в случае форс-мажоров мы могли эти зоны безболезненно закрывать. Как показала заключительная игра года, мы были просто не готовы к тому, что сразу два центральных защитника получат красные карточки и не смогут нам помочь».

«Борьба за УПЛ? Из того, что знаю я, очень серьезные планы у «Волыни», «Руха», «Оболони Бровар» и «Миная». Но в целом первая восьмерка способна отобрать очки друг у друга. Все будет зависеть от финансов, ведь высшая лига намного затратнее», - сказал Демченко.

В Первой лиги лидера «Рух» и 7-й «Металлист» разделают 4 очка.