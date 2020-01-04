Андрей ДЕМЧЕНКО: «Рух, Волынь и Минай серьезно нацелены на УПЛ»

В Первой лиге идет интересная борьба

  • 04.01.2020 15:05
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Андрей ДЕМЧЕНКО: «Рух, Волынь и Минай серьезно нацелены на УПЛ»
© metalist1925.com

Наставник «Металлиста-1925» Андрей Демченко рассказал о желании усилить команду перед второй частью сезона Первой лиги, а также оценил соперников в борьбе за выход в УПЛ.

«Зимой хотим выполнить определенную селекционную работу, усовершенствовать наш рисунок игры, подготовиться функционально, тактически и технически, а также поработать над игрой в атаке. Сейчас времени у нас будет больше, чем летом, поэтому, считаю, выполнить успеем все».

«Хотелось бы взять игроков на проблемные позиции, чтобы в случае форс-мажоров мы могли эти зоны безболезненно закрывать. Как показала заключительная игра года, мы были просто не готовы к тому, что сразу два центральных защитника получат красные карточки и не смогут нам помочь».

«Борьба за УПЛ? Из того, что знаю я, очень серьезные планы у «Волыни», «Руха», «Оболони Бровар» и «Миная». Но в целом первая восьмерка способна отобрать очки друг у друга. Все будет зависеть от финансов, ведь высшая лига намного затратнее», - сказал Демченко.

В Первой лиги лидера «Рух» и 7-й «Металлист» разделают 4 очка.

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Источник — ФК Металлист 1925

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