Черноморец подписал третьего зимнего новичка

«Черноморец» объявил о подписании контракта с защитником Виктором Лиховидько. 27-летний игрок ранее выступал за «Горняк-Спорт», «Верес», «Сумы» и другие команды.
Футболист стал третьим зимним новичком клуба.
Ранее одесситы подписали вратаря Алексея Паламарчука и хавбека Алексея Зинкевича.
Команда неудачно провела первую часть сезона Первой лиги, занимая 10-е место.
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Источник — ФК Черноморец
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