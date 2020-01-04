МАРКЕВИЧ: «Ничего удивительного, если Украина выйдет в 1/4 финала Евро»

Специалист ожидает успешного выступления на турнире

  • 04.01.2020 11:31
  • 590 просмотров
  • 6 комментариев
МАРКЕВИЧ: «Ничего удивительного, если Украина выйдет в 1/4 финала Евро»
© ffu.ua

Глава комитета национальных сборных Украинской ассоциации футбола Мирон Маркевич рассказал об ожиданиях от наступившего года и главном турнире для сборной Украины.

- Чего вы ждете от 2020?
- Прежде всего хотелось бы, чтобы главная команда страны как можно удачнее выступила на чемпионате Европы.

- Накануне жеребьевки финальной стадии Евро вы говорили, что видите сборную Украины минимум в четвертьфинале. Ваши ожидания не изменились?
- Да. Игра сине-желтых дает повод для оптимизма. Команда у нас молодая, обученная, мотивированная, поэтому не будет ничего сверхъестественного, если мы увидим ее среди восьми лучших сборных континента.

- Два соперники по группе уже известны.
- Конечно, у Нидерландов очень сильная сборная, при Рональде Кумане команда существенно прибавила, ее игроки выступают в топ-клубах, да и матч против этого соперника состоится в Амстердаме. Но это футбол, и мы тоже вправе рассчитывать на успех, несмотря на все преимущества хозяев.

Об Австрии я сейчас что-то конкретное не скажу, но, учитывая то, как наш соперник прошел отборочный турнир, считаю, Украина по меньшей мере не уступает австрийцам.

- Какого соперника лучше получить из четвертой корзины?
- Конечно, не хотелось бы сборную Румынии, поскольку у нее будет бонус в виде родных стен, а из четверки Грузия, Северная Македония, Косово и Беларусь, думаю, не так важно, кто станет оппонентом.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(4 голоса)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 04.01.2020 11:55
    0
    Да , это прямо как каждый день кофе выпить ... Ох , Мирон-Мирон !
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    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 04.01.2020 11:53
    -1
    kvlad200760, 04.01.2020 11:51
    Ти ще Сабо запропонуй потренувати когось!!! Як тренер Маркевич вже всім довів що як тренер він досить кваліфікований і свого часу був одним з найкращіх вітчизняних тренерів.Принаймі він показав що класом він не нижчий за Луческу,Рамоса і багатьох інших досить таки відомих европейських тренерів.Його запрошення на семінар тренерів говорить про те що футбольний світ визнав його як тренера.Тому не тобі його тролити!!!
    Ахахааа.
    Рамос стряпал команду. Пришел на готовое Мирон.
    Красников стряпал Металл и усадил Мирона.
    Это же смешно.
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    trasher87 trasher87
    online
      trasher87 trasher87, 04.01.2020 11:52
    -1
    SKIF1927, 04.01.2020 11:37
    мирон йди вже хоть когось потренуй ))
    Чувак кого он будет тренировать?
    Тренер который приходит на готовое.
    Максимум если выйдет в вышку рух Львов. Может возглавить.
    Тренер это Вернидуб Ребров Скрипник Григорчук а это так обычный тренеришка любитель бабла и поговорить.
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    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 04.01.2020 11:51
    +1
    SKIF1927, 04.01.2020 11:37
    мирон йди вже хоть когось потренуй ))
    Ти ще Сабо запропонуй потренувати когось!!! Як тренер Маркевич вже всім довів що як тренер він досить кваліфікований і свого часу був одним з найкращіх вітчизняних тренерів.Принаймі він показав що класом він не нижчий за Луческу,Рамоса і багатьох інших досить таки відомих европейських тренерів.Його запрошення на семінар тренерів говорить про те що футбольний світ визнав його як тренера.Тому не тобі його тролити!!!
    Ссылка
    Ace Ventura
    online
      Ace Ventura, 04.01.2020 11:49
    0
    Сборная Украины может победить любую команду мира! Сборная может выиграть турнир! Главное, чтобы поддержка хорошая была! Нужно, чтобы больше поехало людей поддерживать, чтобы заводили игроков и тогда любую команду могут победить! Правила не честные сделали конечно, что Нидерланды дома играют, а у Украины нету матче дома - это реально чушь какая то! Или уже делайте всем нейтральную страну или разрешайте всем дома играть, а то вообще никакого фейр-плей.
    Ссылка
    SKIF1927
    online
      SKIF1927, 04.01.2020 11:37
    0
    мирон йди вже хоть когось потренуй ))
    Ссылка
    kvlad200760
    online
      kvlad200760, 04.01.2020 11:51
    +1
    SKIF1927, 04.01.2020 11:37
    мирон йди вже хоть когось потренуй ))
    Ти ще Сабо запропонуй потренувати когось!!! Як тренер Маркевич вже всім довів що як тренер він досить кваліфікований і свого часу був одним з найкращіх вітчизняних тренерів.Принаймі він показав що класом він не нижчий за Луческу,Рамоса і багатьох інших досить таки відомих европейських тренерів.Його запрошення на семінар тренерів говорить про те що футбольний світ визнав його як тренера.Тому не тобі його тролити!!!
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 04.01.2020 11:55
    0
    Да , это прямо как каждый день кофе выпить ... Ох , Мирон-Мирон !
    Ссылка
    Ace Ventura
    online
      Ace Ventura, 04.01.2020 11:49
    0
    Сборная Украины может победить любую команду мира! Сборная может выиграть турнир! Главное, чтобы поддержка хорошая была! Нужно, чтобы больше поехало людей поддерживать, чтобы заводили игроков и тогда любую команду могут победить! Правила не честные сделали конечно, что Нидерланды дома играют, а у Украины нету матче дома - это реально чушь какая то! Или уже делайте всем нейтральную страну или разрешайте всем дома играть, а то вообще никакого фейр-плей.
    Ссылка
    SKIF1927
    online
      SKIF1927, 04.01.2020 11:37
    0
    мирон йди вже хоть когось потренуй ))
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