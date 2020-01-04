МАРКЕВИЧ: «Ничего удивительного, если Украина выйдет в 1/4 финала Евро»

Глава комитета национальных сборных Украинской ассоциации футбола Мирон Маркевич рассказал об ожиданиях от наступившего года и главном турнире для сборной Украины.
- Чего вы ждете от 2020?
- Прежде всего хотелось бы, чтобы главная команда страны как можно удачнее выступила на чемпионате Европы.
- Накануне жеребьевки финальной стадии Евро вы говорили, что видите сборную Украины минимум в четвертьфинале. Ваши ожидания не изменились?
- Да. Игра сине-желтых дает повод для оптимизма. Команда у нас молодая, обученная, мотивированная, поэтому не будет ничего сверхъестественного, если мы увидим ее среди восьми лучших сборных континента.
- Два соперники по группе уже известны.
- Конечно, у Нидерландов очень сильная сборная, при Рональде Кумане команда существенно прибавила, ее игроки выступают в топ-клубах, да и матч против этого соперника состоится в Амстердаме. Но это футбол, и мы тоже вправе рассчитывать на успех, несмотря на все преимущества хозяев.
Об Австрии я сейчас что-то конкретное не скажу, но, учитывая то, как наш соперник прошел отборочный турнир, считаю, Украина по меньшей мере не уступает австрийцам.
- Какого соперника лучше получить из четвертой корзины?
- Конечно, не хотелось бы сборную Румынии, поскольку у нее будет бонус в виде родных стен, а из четверки Грузия, Северная Македония, Косово и Беларусь, думаю, не так важно, кто станет оппонентом.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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Рамос стряпал команду. Пришел на готовое Мирон.
Красников стряпал Металл и усадил Мирона.
Это же смешно.
Тренер который приходит на готовое.
Максимум если выйдет в вышку рух Львов. Может возглавить.
Тренер это Вернидуб Ребров Скрипник Григорчук а это так обычный тренеришка любитель бабла и поговорить.
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