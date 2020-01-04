МАРКЕВИЧ: «Ничего удивительного, если Украина выйдет в 1/4 финала Евро»

Глава комитета национальных сборных Украинской ассоциации футбола Мирон Маркевич рассказал об ожиданиях от наступившего года и главном турнире для сборной Украины.

- Чего вы ждете от 2020?

- Прежде всего хотелось бы, чтобы главная команда страны как можно удачнее выступила на чемпионате Европы.



- Накануне жеребьевки финальной стадии Евро вы говорили, что видите сборную Украины минимум в четвертьфинале. Ваши ожидания не изменились?

- Да. Игра сине-желтых дает повод для оптимизма. Команда у нас молодая, обученная, мотивированная, поэтому не будет ничего сверхъестественного, если мы увидим ее среди восьми лучших сборных континента.



- Два соперники по группе уже известны.

- Конечно, у Нидерландов очень сильная сборная, при Рональде Кумане команда существенно прибавила, ее игроки выступают в топ-клубах, да и матч против этого соперника состоится в Амстердаме. Но это футбол, и мы тоже вправе рассчитывать на успех, несмотря на все преимущества хозяев.



Об Австрии я сейчас что-то конкретное не скажу, но, учитывая то, как наш соперник прошел отборочный турнир, считаю, Украина по меньшей мере не уступает австрийцам.



- Какого соперника лучше получить из четвертой корзины?

- Конечно, не хотелось бы сборную Румынии, поскольку у нее будет бонус в виде родных стен, а из четверки Грузия, Северная Македония, Косово и Беларусь, думаю, не так важно, кто станет оппонентом.