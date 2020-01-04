Бывший защитник Карпат стал игроком команды-аутсайдера из чемпионата Кипра

Грегор Балажиц подписал контракт с «Эносисом» из Паралимни

  • 04.01.2020 10:44
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Бывший защитник Карпат стал игроком команды-аутсайдера из чемпионата Кипра
© ФК Эносис. Грегор Балажиц

Экс-центральный защитник «Карпат» Грегор Балажиц накануне заключил контракт с кипрским клубом «Эносис».

В стан «Эносиса» 31-летний Балажиц перебрался на правах свободного агента, в статусе которого пребывал с лета минувшего года после ухода из российского «Урала». Сроки соглашения с кипрским клубом не раскрываются.

«Эносис» занимает предпоследнее, 11-е, место в нынешнем розыгрыше элитного дивизиона чемпионата Кипра, имея в активе 8 очков после 14 матчей.

Напомним, за «Карпаты» Грегор Балажиц выступал с 2011 по 2014 год, проведя в составе команды 91 матч во всех турнирах и забив 7 голов.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что словенский бек близок к переходу в итальянский клуб «Трапани».

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Источник — Facebook.com

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