Барселона – Ливерпуль – самый посещаемый футбольный матч 2019 года

Топ-10 самых посещаемых матчей 2019 года

  • 04.01.2020 10:12
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Барселона – Ливерпуль – самый посещаемый футбольный матч 2019 года
© twitter.com/FCBarcelona

Transfermarkt составил рейтинг самых посещаемых футбольных матчей 2019 года. На первом матче оказался полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Ливерпуль» (3:0) на «Камп Ноу», который посетили 98299 зрителей.

Топ-10 рейтинга:

1. «Барселона» — «Ливерпуль» («Камп Ноу», Барселона, 1 мая) — 98 299 зрителей

2. «Кайзер Чифс» — «Орландо Пайретс» («Соккер Сити», Йоханнесбург, 9 ноября) — 88 000 зрителей

3. «Манчестер Сити» — «Уотфорд» («Уэмбли», Лондон, 18 мая) — 85 854 зрителя

4. Несколько матчей по ходу года («Сигнал Идуна Парк», Дортмунд) — 81 365 зрителей

5. «Реал» — «Барселона» («Сантьяго Бернабеу», Мадрид, 27 февраля) — 80 472 зрителя

6. Несколько матчей по ходу года («Азади», Тегеран) — 80 000 зрителей

7. Франция — Албания ( «Стад де Франс», Сен-Дени, 7 сентября) — 78 000 зрителей

8. «Милан» — «Интер» («Сан-Сиро», Милан, 17 марта) — 77 749 зрителей

9. Несколько матчей по ходу года («Альянц Арена», Мюнхен) — 75 000 зрителей

10. «Герта» — «Боруссия» Д («Олимпийский стадион», Берлин, 16 марта) — 74 667 зрителей.

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Источник — Transfermarkt

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