Севилья и Атлетик разошлись миром

В поединке 19-готура чемпионата Испании «Севилья» дома сыграла вничью с «Атлетиком». На гол Капы автоголом ответил Нуньес.
«Севилья» — «Атлетик» — 1:1
Голы: Нуньес, 60, автогол — Капа, 15.
«Севилья»: Вацлик, Каррису (Эскудеро, 46), Кунде, Диего Карлос, Навас, Фернандо, Банега, Окампос, Жордан, Оливер Торрес (де Йонг, 46), Мунир (Васкес, 82).
«Атлетик»: Унаи Симон, Берчиче, Мартинес, Нуньес, Капа, Весга, Рауль Гарсия, Дани Гарсия, Йерай Альварес, Кодро (Вильялибре, 70), Уильямс (Унаи Лопес, 73).
Предупреждения: Каррису (31), Капа (71), Окампос (77), Унаи Лопес (84), Нуньес (85), Мартинес (87).
Источник — Sport.ua
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