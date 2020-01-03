Артем КРАВЕЦ — фанатам: «Я останусь с вами!»

30-летний украинский форвард «Кайсериспора» Артем Кравец обратился к фанатам турецкой команды.

«Уважаемые фанаты «Кайсериспора»! Мне было очень приятно видеть, сколько людей поддержали меня в этой ситуации! Я понял, что я вам действительно нужен! Я останусь с вами! Я полностью сосредоточен на том, чтобы продолжать помогать клубу! Я сделаю все возможное, чтобы мы достигли наших целей!», — написал Кравец в Instagram.

В текущем сезоне Кравец провел за «Кайсериспор» 6 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча.