Артем КРАВЕЦ — фанатам: «Я останусь с вами!»

30-летний украинский форвард «Кайсериспора» Артем Кравец обратился к фанатам турецкой команды.
«Уважаемые фанаты «Кайсериспора»! Мне было очень приятно видеть, сколько людей поддержали меня в этой ситуации! Я понял, что я вам действительно нужен! Я останусь с вами! Я полностью сосредоточен на том, чтобы продолжать помогать клубу! Я сделаю все возможное, чтобы мы достигли наших целей!», — написал Кравец в Instagram.
В текущем сезоне Кравец провел за «Кайсериспор» 6 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча.
Источник — Instagram
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