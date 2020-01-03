Артем КРАВЕЦ — фанатам: «Я останусь с вами!»

Украинский футболист «Кайсериспора» не собирается покидать турецкий клуб

  • 03.01.2020 23:48
  • 779 просмотров
  • 1 комментарий
Артем КРАВЕЦ — фанатам: «Я останусь с вами!»
© ФК Кайсериспор. Артем Кравец (в центре)

30-летний украинский форвард «Кайсериспора» Артем Кравец обратился к фанатам турецкой команды.

«Уважаемые фанаты «Кайсериспора»! Мне было очень приятно видеть, сколько людей поддержали меня в этой ситуации! Я понял, что я вам действительно нужен! Я останусь с вами! Я полностью сосредоточен на том, чтобы продолжать помогать клубу! Я сделаю все возможное, чтобы мы достигли наших целей!», — написал Кравец в Instagram.

В текущем сезоне Кравец провел за «Кайсериспор» 6 матчей во всех турнирах, где забил 4 мяча.

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Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 04.01.2020 00:07
    0
    Как-то и не думал что вечно перспективному форварду, "очередному шеве" уже 30 и закончит скоро, во время летит
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 04.01.2020 00:07
    0
    Как-то и не думал что вечно перспективному форварду, "очередному шеве" уже 30 и закончит скоро, во время летит
    Ссылка
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