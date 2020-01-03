Робиньо может стать игроком иранского Эстегляля

35-летний бразильский форвард турецкого «Истанбула» Робиньо может продолжить карьеру в чемпионате Ирана.
Иранский «Эстегляль» уже ведет переговоры о трансфере футболиста.
Робиньо защищает цвета «Истанбула» с января 2019-го года. В текущем сезоне бразилец провел за «Истанбул» 12 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отметился.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €750 тысяч.
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Источник — Twitter
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