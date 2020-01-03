ФОТО. Роналду и Месси не вошли в сборную самых дорогих футболистов мира

Авторитетный портал Transfermarkt сравнил сборную самых дорогих игроков 2018-го года с командой 2020-го года.

Примечательно, что в сборную-2020 не вошли 34-летний португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду (€75 миллионов) и 32-летний аргентинский бомбардир «Барселоны» Лионель Месси (€140 миллионов).

Самым дорогим футболистом современности является 21-летний форвард ПСЖ и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе. Его стоимость оценивается в €200 миллионов.