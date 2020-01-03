ФОТО. Роналду и Месси не вошли в сборную самых дорогих футболистов мира

Общая стоимость 11-ти самых дорогих игроков составила €1,39 миллиарда

  • 03.01.2020 22:16
  • 1659 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Роналду и Месси не вошли в сборную самых дорогих футболистов мира
© ФК Барселона. Лионель Месси

Авторитетный портал Transfermarkt сравнил сборную самых дорогих игроков 2018-го года с командой 2020-го года.

Примечательно, что в сборную-2020 не вошли 34-летний португальский форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду (€75 миллионов) и 32-летний аргентинский бомбардир «Барселоны» Лионель Месси (€140 миллионов).

Самым дорогим футболистом современности является 21-летний форвард ПСЖ и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе. Его стоимость оценивается в €200 миллионов.

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Источник — Transfermarkt

(2 голоса)

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Комментарии
    RFirmino
    online
      RFirmino, 03.01.2020 22:58
    -1
    4 игрока Ливерпуля, среди которых 3 защитника. Фантастика! Кто бы мог подумать лет 5 назад..)
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    axylinam
    axylinam, 03.01.2020 22:38
    -1
    Мбаппе стоит приблизительно столько,сколько бюджет всей украинской высшей лиги
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