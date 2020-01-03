Вальядолид без Лунина сыграл вничью с Леганесом

Украинский голкипер провел матч на скамейке запасных

  • 03.01.2020 21:58
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  • 1 комментарий
Вальядолид без Лунина сыграл вничью с Леганесом
© ФК Реал Вальядолид

В поединке 19-го тура чемпионата Испании по футболу «Вальядолид» дома разошелся миром с «Леганесом» (2:2).

20-летний украинский вратарь «Вальядолида» Андрей Лунин, чей контракт принадлежит мадридскому «Реалу», провел матч на скамейке запасных.

«Вальядолид» — «Леганес» — 2:2
Голы: Унал, 8, 79 — Брэйтуэйт, 4, Меса, 13

«Вальядолид»: Масип, Оливас, Мойяно (Мичел, 59), Антоньито (Эрвиас, 90), Хоакин Фернандес, Алькарас, Тони Вилья (Сандро Рамирес, 58), Салису, Унал, Гвардиола, Плано.
«Леганес»: Куэльяр, Сильва, Омеруо (Тарин, 84), Росалес (Руибаль, 86), Авазьем, Рубен Перес, Оскар Родригес (Каррильо, 80), Меса, Родригес, Эн-Несири, Брэйтуэйт.
Предупреждения: Сильва (7), Меса (58), Алькарас (68), Гвардиола (86), Унал (90).

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 03.01.2020 22:12
    0
    Да, валить надо уже хоть куда, жаль в реале не застрял, там и то шанс больше был бы сыграть в малозначительных играх
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 03.01.2020 22:12
    0
    Да, валить надо уже хоть куда, жаль в реале не застрял, там и то шанс больше был бы сыграть в малозначительных играх
    Ссылка
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