Вальядолид без Лунина сыграл вничью с Леганесом

В поединке 19-го тура чемпионата Испании по футболу «Вальядолид» дома разошелся миром с «Леганесом» (2:2).
20-летний украинский вратарь «Вальядолида» Андрей Лунин, чей контракт принадлежит мадридскому «Реалу», провел матч на скамейке запасных.
«Вальядолид» — «Леганес» — 2:2
Голы: Унал, 8, 79 — Брэйтуэйт, 4, Меса, 13
«Вальядолид»: Масип, Оливас, Мойяно (Мичел, 59), Антоньито (Эрвиас, 90), Хоакин Фернандес, Алькарас, Тони Вилья (Сандро Рамирес, 58), Салису, Унал, Гвардиола, Плано.
«Леганес»: Куэльяр, Сильва, Омеруо (Тарин, 84), Росалес (Руибаль, 86), Авазьем, Рубен Перес, Оскар Родригес (Каррильо, 80), Меса, Родригес, Эн-Несири, Брэйтуэйт.
Предупреждения: Сильва (7), Меса (58), Алькарас (68), Гвардиола (86), Унал (90).
Источник — Sport.ua
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