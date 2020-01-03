ФОТО. Самые дорогие игроки Швеции и Норвегии

Авторитетный портал Transfermarkt составил список из топ-10 самых дорогих игроков Швеции и Норвегии. Среди шведов самый дорогой игрок Виктор Линделеф, который представляет Манчестер Юнайтед. А Мартин Эдегор, который принадлежит мадридскому Реалу, возглавил рейтинг самых дорогих игроков Норвегии.
Will @dejan.k10 get the first place next season when he will play for @juventus?🤔🇸🇪 ——————————————————— #sweden #kulusevski #juve #juventus #seriea #svenska #atalanta #parma #manchesterunited #rbleipzig #krasnodar #werder #realsociedad #cagliari #mainz05 #bologna
Источник — Sport.ua
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