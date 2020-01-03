29-летний немецкий полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос может перейти в «Манчестер Юнайтед». Кроос готов стать частью сделки по трансферу 26-летнего французского полузащитника «МЮ» Поля Погба в «Реал».
«Красные дьяволы» давно наблюдают за Тони и хотели бы видеть его в своих рядах.
В текущем сезоне Кроос провел за «Реал» 21 матч во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал 4 результативные передачи.
Ориентировочная стоимость игрока оценивается в €60 миллионов.
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Источник — The Sun
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