Айнтрахт подписал нападающего роттердамской Спарты Ахе

Франкфуртский «Айнтрахт» выкупил контракт 21-летнего форварда роттердамской «Спарты» Рагнара Ахе.
Соглашение рассчитано до 2025-го года. Остаток сезона Рагнар проведет, защищая цвета нидерландского клуба.
В текущем сезоне Ахе провел за «Спарту» 19 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 3 результативные передачи.
Ориентировочная стоимость футболиста составляет €1 миллион.
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Источник — ФК Айнтрахт
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