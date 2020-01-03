Реал Сосьедад продлил контракт с главным тренером

Главный тренер испанского футбольного клуба «Реал Сосьедад» Иманоль Альгуасиль продлил контракт с клубом.
Новое соглашение рассчитано до лета 2021-го года.
После 18-ти сыгранных туров «Реал Сосьедад» занимает 5-е место в чемпионате Испании, имея в активе 31 очко.
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Источник — ФК Реал Сосьедад
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