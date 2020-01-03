Виктор ПОСТОЛ: «Когда завяжу с боксом, возможно, снова стану депутатом»

Бывший чемпион WBC не исключает возможности вернуться в политику

  • 03.01.2020 19:40
  • 451 просмотр
  • 1 комментарий
Виктор ПОСТОЛ: «Когда завяжу с боксом, возможно, снова стану депутатом»
© Boxing Scene. Виктор Постол
Бывший чемпион WBC в первом полусреднем весе Виктор Постол (31-2, 12 КО) рассказал о своей работе депутатом местного совета в родной Дымерке.
 
«Был в Дымерке депутатом. На сессии ходил, но зарплат не было, это ведь общественная деятельность. Я думал, что буду совмещать со спортом, но нужно ездить на сессии, людям помогать.
 
Я решил пока дать заднюю, сказал выбрать другого, потому что мне нужно еще потренироваться. Не хотел подставлять людей, чтобы выбрали другого, который сможет помогать. Ну а когда завяжу с боксом, то, возможно, еще попробуем», – сказал Постол.
 
Напомним, 1 февраля в Китае 35-летний украинец сразится с обладателем поясов WBC и WBO Хосе Карлосом Рамиресом.
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Источник — Физ Культура

(1 голос)

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Комментарии
    Axmetov1
    online
    Axmetov1, 03.01.2020 19:47
    0
    С федецким познакомься,у вас будет хороший тандем
    Ссылка
    Axmetov1
    online
    Axmetov1, 03.01.2020 19:47
    0
    С федецким познакомься,у вас будет хороший тандем
    Ссылка
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