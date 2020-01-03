Виктор ПОСТОЛ: «Когда завяжу с боксом, возможно, снова стану депутатом»

Бывший чемпион WBC в первом полусреднем весе Виктор Постол (31-2, 12 КО) рассказал о своей работе депутатом местного совета в родной Дымерке.

«Был в Дымерке депутатом. На сессии ходил, но зарплат не было, это ведь общественная деятельность. Я думал, что буду совмещать со спортом, но нужно ездить на сессии, людям помогать.

Я решил пока дать заднюю, сказал выбрать другого, потому что мне нужно еще потренироваться. Не хотел подставлять людей, чтобы выбрали другого, который сможет помогать. Ну а когда завяжу с боксом, то, возможно, еще попробуем», – сказал Постол.