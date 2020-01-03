Лунин остался в запасе Вальядолида на матч против Леганеса

20-летний украинский вратарь «Вальядолида» Андрей Лунин, чей контракт принадлежит мадридскому «Реалу», остался в запасе своей команды на матч 19-го тура Примеры против «Леганеса».
Место в воротах «Вальядолида» занял 31-летний испанец Жорди Масип. Стартовый свисток поединка прозвучит в 20:00 по киевскому времени.
В текущем сезоне Лунин провел за «Вальядолид» всего лишь один матч в Кубке Испании.
LA ALINEACIÓN | 📰🙌🏻💜#pucela #RealValladolidLeganés pic.twitter.com/u76f8HYkAD— Real Valladolid C.F. (@realvalladolid) January 3, 2020
Источник — ФК Реал Вальядолид
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