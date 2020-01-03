Лунин остался в запасе Вальядолида на матч против Леганеса

Украинский голкипер не вышел в стартовом составе испанской команды

  • 03.01.2020 19:14
  • 475 просмотров
  • 4 комментария
Лунин остался в запасе Вальядолида на матч против Леганеса
© ФК Реал Вальядолид. Андрей Лунин

20-летний украинский вратарь «Вальядолида» Андрей Лунин, чей контракт принадлежит мадридскому «Реалу», остался в запасе своей команды на матч 19-го тура Примеры против «Леганеса».

Место в воротах «Вальядолида» занял 31-летний испанец Жорди Масип. Стартовый свисток поединка прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

В текущем сезоне Лунин провел за «Вальядолид» всего лишь один матч в Кубке Испании.

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Источник — ФК Реал Вальядолид

(3 голоса)

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Комментарии
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 03.01.2020 20:37
    0
    ну і нахєр такі контракти з грьобаним Реалом??? на лавці будь-де можна сидіти!!!
    Ссылка
    mmuk
      mmuk, 03.01.2020 20:05
    0
    Коли кубок Іспанії буде наступний етап?
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    Manticora
    online
      Manticora, 03.01.2020 19:46
    +3
    может хватит нам уже это писать.. все и так знают когда Вальядолид играет он на лаве сидит! Это не секрет
    Ссылка
    Саша Петрик
    online
      Саша Петрик, 03.01.2020 19:38
    -1
    Грустно пока что складыается пребывание его в Испании
    Ссылка
    Manticora
    online
      Manticora, 03.01.2020 19:46
    +3
    может хватит нам уже это писать.. все и так знают когда Вальядолид играет он на лаве сидит! Это не секрет
    Ссылка
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 03.01.2020 20:37
    0
    ну і нахєр такі контракти з грьобаним Реалом??? на лавці будь-де можна сидіти!!!
    Ссылка
    mmuk
      mmuk, 03.01.2020 20:05
    0
    Коли кубок Іспанії буде наступний етап?
    Ссылка
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