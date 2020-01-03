Лунин остался в запасе Вальядолида на матч против Леганеса

20-летний украинский вратарь «Вальядолида» Андрей Лунин, чей контракт принадлежит мадридскому «Реалу», остался в запасе своей команды на матч 19-го тура Примеры против «Леганеса».

Место в воротах «Вальядолида» занял 31-летний испанец Жорди Масип. Стартовый свисток поединка прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

В текущем сезоне Лунин провел за «Вальядолид» всего лишь один матч в Кубке Испании.