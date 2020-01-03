Реал может подписать вундеркинда Фламенго Рейниера

Мадридский «Реал» нацелился на 17-летнего атакующего полузащитника «Фламенго» Рейниера.

Трансфер обойдется «сливочным» в €30 миллионов. Если переговоры будут успешными, Рейниер подпишет контракт с «Реалом» уже в этом январе. Остаток сезона игрок проведет в «Кастилье».

В активе Рейниера 10 матчей за сборную Бразилии U-17, где он забил 5 мячей.