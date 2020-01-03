Юрий САК: «На Евро-2020 сборная Украины должна выйти из группы»

Специалист считает, что «сине-желтые» не будут чужими на европейском футбольном празднике

  • 03.01.2020 18:28
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Юрий САК: «На Евро-2020 сборная Украины должна выйти из группы»
© FootBoom. Юрий Сак

Бывший защитник сборной Украины Юрий Сак поделился ожиданиями от выступления «сине-желтых» в финальной части Евро-2020.

— Не могу вас, как бывшего сборника, не спросить о национальной команде, которая пробилась в финальную часть Евро-2020…
— Считаю, сборная Украины не будет чужой на этом футбольном празднике. Как минимум из группы «сине-желтые» должны выйти.

— На чем основывается ваш оптимизм?
— На игре, которую демонстрировали подопечные Андрея Шевченко в отборочном турнире.

— Нидерланды — фаворит нашей группе?
— Да. Ну и что? Пусть все внимание будет сконцентрировано на них, а мы выскочим из засады (смеется)…

— Австрия — команда уровня сборной Украины?
— У австрийцев есть в составе много индивидуально сильных исполнителей, однако если брать командную игру в целом, то украинцы выглядят посильнее.

— Кого хотели бы видеть в соперниках «сине-желтых» из четвертой корзины?
— Несмотря на то, что румыны могут стать хозяевами в случае победы в своем плей-офф Лиги наций, думаю, не имеет значения, кто будет оппонентом украинцев, они, как я говорил выше, должны выходить из группы.

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Источник — zbirna.com

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