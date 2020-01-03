Юрий САК: «На Евро-2020 сборная Украины должна выйти из группы»

Бывший защитник сборной Украины Юрий Сак поделился ожиданиями от выступления «сине-желтых» в финальной части Евро-2020.

— Не могу вас, как бывшего сборника, не спросить о национальной команде, которая пробилась в финальную часть Евро-2020…

— Считаю, сборная Украины не будет чужой на этом футбольном празднике. Как минимум из группы «сине-желтые» должны выйти.

— На чем основывается ваш оптимизм?

— На игре, которую демонстрировали подопечные Андрея Шевченко в отборочном турнире.

— Нидерланды — фаворит нашей группе?

— Да. Ну и что? Пусть все внимание будет сконцентрировано на них, а мы выскочим из засады (смеется)…

— Австрия — команда уровня сборной Украины?

— У австрийцев есть в составе много индивидуально сильных исполнителей, однако если брать командную игру в целом, то украинцы выглядят посильнее.



— Кого хотели бы видеть в соперниках «сине-желтых» из четвертой корзины?

— Несмотря на то, что румыны могут стать хозяевами в случае победы в своем плей-офф Лиги наций, думаю, не имеет значения, кто будет оппонентом украинцев, они, как я говорил выше, должны выходить из группы.