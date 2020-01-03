Черноморец подписал голкипера Паламарчука

Подписан контракт между ФК «Черноморец» и 28-летним вратарем Алексеем Паламарчуком, предыдущим клубом которого были «Балканы».
Алексей Паламарчук родился 22-го июля 1991-го года. Рост — 195 см, вес — 90 кг. Начинал играть в ДЮСШ-11 (Одесса), обучался в ДЮФК «Спартак» Игоря Беланова (Одесса) и ДЮСШ «Зеленый Гай» (Вознесенск). Выступал в командах «Реал» Одесса, «Днестр» Овидиополь, ФК «Одесса», «Балканы» Заря.
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Источник — ФК Черноморец
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