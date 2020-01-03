Дринкуотер возвращается в Челси

29-летний английский полузащитник «Челси» Дэнни Дринкуотер, который первую половину сезона провел в «Бернли» на правах аренды, вернется в лондонский клуб.

Дринкуотер провел всего два матча за «Бернли» во всех турнирах, «Бернли» решил не продлевать аренду игрока.

Контракт Дэнни с «Челси» рассчитан до лета 2022-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €6 миллионов.